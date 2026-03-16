Spectacle surprise

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

À La Comète, on aime vous faire des surprises !

Et si l’on venait au spectacle sans savoir ce qui nous attend ?

Le 24 septembre, la scène s’ouvre sur l’inconnu. Pas de titre, pas de piste, seulement une promesse celle d’un moment unique, à vivre ici et maintenant.

Un pari joyeux et audacieux, pour celles et ceux qui aiment être étonnés, touchés.

Un soir. Une date. Une surprise.

Le reste se racontera après. .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

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English :

L’événement Spectacle surprise Hésingue a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue