Spectacle surprise Hésingue
Spectacle surprise Hésingue jeudi 24 septembre 2026.
Spectacle surprise
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
À La Comète, on aime vous faire des surprises !
Et si l’on venait au spectacle sans savoir ce qui nous attend ?
Le 24 septembre, la scène s’ouvre sur l’inconnu. Pas de titre, pas de piste, seulement une promesse celle d’un moment unique, à vivre ici et maintenant.
Un pari joyeux et audacieux, pour celles et ceux qui aiment être étonnés, touchés.
Un soir. Une date. Une surprise.
Le reste se racontera après. .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
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English :
L’événement Spectacle surprise Hésingue a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue