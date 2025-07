Spectacle Système D Lavardac

Parc de la Mairie Lavardac Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

La troupe parisienne de théâtre d’improvisation Once a poney time se produira le vendredi 1er août à 20h30 dans le parc de la mairie de Lavardac. Une soirée offerte par la municipalité et l’association Actes 47.

Leur spectacle intitulé Système D, l’imagination sous prohibition est un spectacle immersif, le public devient complice d’une histoire en totale improvisation.

Ce spectacle improvisé, d’une durée d’environ 1h15, raconte un monde où la culture est tout bonnement interdite. Il se déroule dans un théâtre clandestin, où règne le système D. La compagnie d’improvisation invite le public dans ce théâtre clandestin, un lieu dans lequel une autorité totalitaire, le Consilium, a pris le pouvoir et interdit toute forme de culture. Dans cette expérience, seule la créativité peut offrir une once de liberté… .

Parc de la Mairie Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 31 57 bibliotheque@ville-lavardac.fr

