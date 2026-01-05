Spectacle Tablao Flamenco Amoroso Châtellerault

Spectacle Tablao Flamenco Amoroso

Spectacle Tablao Flamenco Amoroso Châtellerault samedi 14 février 2026.

Spectacle Tablao Flamenco Amoroso

10 rue du nouveau Brunswick Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

  .

10 rue du nouveau Brunswick Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 01 80 08  rioflamenco86@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Tablao Flamenco Amoroso

L’événement Spectacle Tablao Flamenco Amoroso Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne