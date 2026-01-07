Spectacle : TABULA MAIF Social Club Paris

Création poétique et sensorielle pour les tout-petits, Tabula réunit un danseur, un musicien et une table sonorisée pour explorer, sans paroles, l’émerveillement du monde. Entre danse, musique live et arts plastiques, cette pièce invite à voir au-delà de l’objet : une table devient radeau, falaise, cabane ou refuge.

Du mercredi 04 mars 2026 au samedi 07 mars 2026 :

gratuit Public tout-petits. A partir de 1 ans.

Date(s) :

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

