Spectacle Tabula Portes-lès-Valence

Tabula est une pièce pour un danseur, un guitariste et une table sonorisée. Un trio insolite qui tisse un conte abstrait et ludique où s’ouvrent les grands espaces de l’imaginaire.

English :

Tabula is a piece for a dancer, a guitarist and a sound table. An unusual trio weaves an abstract, playful tale that opens up the wide spaces of the imagination.

German :

Tabula ist ein Stück für einen Tänzer, einen Gitarristen und einen beschallten Tisch. Ein ungewöhnliches Trio, das ein abstraktes und spielerisches Märchen webt, in dem sich die großen Räume der Imagination öffnen.

Italiano :

Tabula è un pezzo per una danzatrice, un chitarrista e un tavolo sonoro. Questo insolito trio tesse un racconto astratto e giocoso che apre gli spazi aperti dell’immaginazione.

Espanol :

Tabula es una pieza para una bailarina, un guitarrista y una mesa de sonido. Este inusual trío teje un cuento lúdico y abstracto que abre los amplios espacios de la imaginación.

