Spectacle Tailleur pour dames Colmar

Spectacle Tailleur pour dames Colmar vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle Tailleur pour dames

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:30:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Avec Tailleur pour Dames , l’auteur prouve une fois de plus son habileté à saisir les défauts humains avec une ironie piquante et une bienveillance amusée.

Le docteur Moulineaux entame une liaison clandestine avec Suzanne, l’une de ses patientes. Pour dissimuler cette passion adultère, il loue un entresol, anciennement occupé par une couturière. À peine installé avec sa maîtresse, Moulineaux se retrouve rapidement face à l’arrivée de quelques clientes de la couturière, ainsi que de sa belle-mère, de sa femme légitime et du mari de Suzanne, qui vient également avec sa maîtresse…

Les quiproquos s’enchaînent avec une précision remarquable, chaque personnage étant piégé par ses propres mensonges. Moulineaux, contraint de jongler entre ses multiples identités, doit constamment improviser pour éviter d’être démasqué. La situation devient de plus en plus burlesque alors que les personnages se croisent dans cet espace restreint, chacun ignorant la véritable nature des relations des autres.

Les dialogues vifs et les situations comiques font de cette pièce un véritable chef-d’œuvre du vaudeville, où légèreté et humour dominent.

Avec Tailleur pour Dames , l’auteur prouve une fois de plus son habileté à saisir les défauts humains avec une ironie piquante et une bienveillance amusée, nous rappelant que la vie est parfois une immense scène de théâtre où chacun s’efforce de jouer son rôle du mieux qu’il peut. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

With « Tailleur pour Dames », the author once again proves his ability to capture human shortcomings with piquant irony and amused benevolence.

German :

Mit « Schneider für Damen » beweist die Autorin erneut ihre Fähigkeit, menschliche Fehler mit pikanter Ironie und amüsiertem Wohlwollen zu erfassen.

Italiano :

Con « Tailleur pour Dames », l’autore dimostra ancora una volta la sua capacità di cogliere i fallimenti umani con piccante ironia e divertita benevolenza.

Espanol :

Con « Tailleur pour Dames », el autor demuestra una vez más su capacidad para captar los defectos humanos con ironía picante y divertida benevolencia.

L’événement Spectacle Tailleur pour dames Colmar a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme de Colmar