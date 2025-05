Spectacle Tais-toi et Rame – Maison Ritt La Ciotat, 31 mai 2025 20:30, La Ciotat.

Bouches-du-Rhône

Spectacle Tais-toi et Rame Samedi 31 mai 2025 de 20h30 à 22h. Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Une comédie hilarante de Bernard Granger.

Afin d’éponger leurs dettes, Cécile et Francis, un couple de Français moyens, enlèvent la femme d’un notable et exigent une rançon de celui-ci..

L’homme tarde à obtempérer et les kidnappeurs amateurs ne savent plus que faire de leur prisonnière qu’ils n’ont jamais eu l’intention de tuer.

Circonstance aggravante, cette dernière, en instance de divorce, s’attache à eux au point qu’elle les prend elle-même en otages pour les empêcher de la renvoyer chez elle. Comme un malheur n’arrive jamais seul, le mari les localise. Il avait depuis longtemps l’intention de se débarrasser définitivement de sa femme sans bourse délier; il les menace de les dénoncer à la police s’ils ne la tuent pas.

Le couple et leur otage se sortiront indemnes de cette rocambolesque aventure. Cécile et Francis seront toujours aussi fauchés mais la morale sera sauve.. .

Maison Ritt 585 avenue Joseph Roumanille

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

English :

A hilarious comedy by Bernard Granger.

To pay off their debts, Cécile and Francis, an average French couple, kidnap a prominent man’s wife and demand a ransom from him.

German :

Eine urkomische Komödie von Bernard Granger.

Um ihre Schulden zu tilgen, entführen Cécile und Francis, ein durchschnittliches französisches Paar, die Frau eines angesehenen Mannes und fordern ein Lösegeld von ihm…

Italiano :

Esilarante commedia di Bernard Granger.

Per pagare i loro debiti, Cécile e Francis, una coppia francese mediocre, rapiscono la moglie di un uomo importante e gli chiedono un riscatto.

Espanol :

Una hilarante comedia de Bernard Granger.

Para saldar sus deudas, Cécile y Francis, una pareja francesa corriente, secuestran a la esposa de un hombre importante y le exigen un rescate.

