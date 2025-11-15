Spectacle tal’en Meuse La Barroise Bar-le-Duc

Spectacle tal’en Meuse La Barroise Bar-le-Duc samedi 15 novembre 2025.

Spectacle tal’en Meuse

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Tal’en Meuse est une soirée spectacle 100% meusienne.

12 artistes présenteront leur numéro sur la scène de La Barroise, et seul vous public voterez pour votre artiste préféré !

Nous proposerons sur place à la vente des planches charcuteries, des encas sucrés et des boissons 100% meusiens, issus des producteurs locaux.

Rejoignez nous pour une soirée mémorable à Tal’en Meuse.

Pour acheter vos places https://www.billetweb.fr/talenmeuse

Aucun billet en vente sur place le soir du spectacle.Tout public

15 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 71 61 05 64 contact@talenmeuse.fr

English :

Tal’en Meuse is a 100% Meuse show.

12 artists will perform on the La Barroise stage, and only you the audience will vote for your favorite!

We’ll be selling 100% Meuse charcuterie boards, snacks and drinks from local producers.

Join us for a memorable evening at Tal?en Meuse.

To buy your tickets: https://www.billetweb.fr/talenmeuse

No tickets on sale on the evening of the show.

German :

Tal’en Meuse ist ein Showabend, der zu 100 % aus dem Departement Meuse stammt.

12 Künstler werden ihre Nummern auf der Bühne von La Barroise präsentieren, und nur Sie das Publikum werden für Ihren Lieblingskünstler stimmen!

Wir bieten vor Ort Wurstplatten, süße Snacks und Getränke zum Verkauf an, die zu 100 % aus dem Departement Maas stammen und von lokalen Produzenten stammen.

Kommen Sie zu uns und erleben Sie einen unvergesslichen Abend in Tal?en Meuse.

Um Ihre Tickets zu kaufen: https://www.billetweb.fr/talenmeuse

Am Abend der Vorstellung werden keine Eintrittskarten vor Ort verkauft.

Italiano :

Tal’en Meuse è uno spettacolo 100% Meuse.

12 artisti presenteranno il loro spettacolo sul palco de La Barroise e solo voi il pubblico potrete votare il vostro artista preferito!

Verranno venduti taglieri di salumi 100% Mosa, snack e bevande di produttori locali.

Unitevi a noi per una serata memorabile a Tal?en Meuse.

Per acquistare i biglietti: https://www.billetweb.fr/talenmeuse

Non ci sono biglietti in vendita la sera dello spettacolo.

Espanol :

Tal’en Meuse es un espectáculo 100% Mosa.

12 artistas presentarán su número en el escenario de La Barroise, y sólo tú, el público, podrás votar por tu artista favorito

Venderemos tablas de embutidos 100% Mosa, aperitivos y bebidas de productores locales.

Acompáñenos en una velada inolvidable en Tal?en Meuse.

Para comprar sus entradas: https://www.billetweb.fr/talenmeuse

No se venderán entradas la noche del espectáculo.

L’événement Spectacle tal’en Meuse Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE