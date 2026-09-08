Spectacle – Tal’en Meuse La Barroise Bar-le-Duc
samedi 14 novembre 2026 · La Barroise · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – Tal’en Meuse
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Tal’en Meuse est une soirée spectacle 100% meusienne.
12 artistes meusiens monteront sur la scène de La Barroise pour présenter leur talent. Le public élira le gagnant !
Outre les artistes, Tal’en Meuse met en lumière et à l’honneur notre département de la Meuse : entreprises, artisans, commerçants et sa gastronomie.
Rejoignez nous pour une soirée mémorable à Tal’en Meuse.
Billetterie en ligne uniquement aucun billet ne sera vendu sur place le jour de l’événement.Tout public
15 .
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 71 61 05 64 contact@talenmeuse.fr
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English :
Tal’en Meuse is an evening of entertainment featuring 100% Meuse talent.
Twelve artists from the Meuse will take the stage at La Barroise to showcase their talents. The audience will choose the winner!
In addition to the artists, Tal’en Meuse highlights and celebrates our Meuse department: businesses, artisans, shopkeepers, and its cuisine.
Join us for a memorable evening at Tal’en Meuse.
Tickets are available online only; no tickets will be sold at the venue on the day of the event.
L’événement Spectacle – Tal’en Meuse Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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