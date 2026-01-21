Spectacle Tambouille Morcenx-la-Nouvelle

Spectacle Tambouille

Venez découvrir le Spectacle Tambouille organisé par l’Association Culturelle Morcenaise.

Tambouille est un spectacle théâtral et musical spécialement conçu pour les tout-petits… et les plus grands qui les accompagnent.

Sur scène, un duo de cuistots joueurs et musiciens transforme la cuisine en véritable terrain de jeu sonore. Autour d’une batterie de cuisine insolite et sonorisée, Valérie Capdepont et Erik Baron manipulent ustensiles et ingrédients pour concocter une expérience sensorielle mêlant sons, rythmes et gestes.

Réservation à l’Office de Tourisme .

Centre Jean Jaurès, Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Spectacle Tambouille

Come and discover the Tambouille show organized by the Morcenaise Cultural Association.

On stage, a duo of playful cooks and musicians transform the kitchen into a veritable playground of sound.

Book at the Tourist Office

