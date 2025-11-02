Spectacle • Tango Carné Marcilly-en-Villette

Spectacle • Tango Carné

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-02 20:30:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Samedi 2 novembre 2025

⏰ à 20h30

Salle Chantaloup • Marcilly-en-Villette

Une soirée pleine d’énergie et de passion vous attend avec Tango Carné , une création burlesque et poétique autour du tango argentin.

Sous la direction artistique de Sylvie Benoit-Bourdon, la compagnie Toutes Directions revisite le tango à sa manière entre théâtre, danse et humour, pour un spectacle à la fois drôle, émouvant et envoûtant.

Compagnie Toutes Directions

️ Tarif 10 € Réduit 8 €

✨ Une véritable histoire d’amour, de rythme et de dérision… à savourer sans modération !

Renseignements et réservations

06 84 35 09 38

Événement organisé avec Cinémarcilly et soutenu par le Département du Loiret dans le cadre de la Saison Culturelle du Loiret En Scène ! 10 .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 35 09 38

English :

An evening full of energy and passion awaits you with Tango Carné , a burlesque and poetic creation based on Argentine tango.

Under the artistic direction of Sylvie Benoit-Bourdon, the Toutes Directions company revisits tango in its own way, combining theater, dance and humor.

German :

Ein Abend voller Energie und Leidenschaft erwartet Sie mit Tango Carné , einer burlesken und poetischen Kreation rund um den argentinischen Tango.

Unter der künstlerischen Leitung von Sylvie Benoit-Bourdon interpretiert die Compagnie Toutes Directions den Tango auf ihre Weise neu: zwischen Theater, Tanz und Humor.

Italiano :

Una serata piena di energia e passione vi aspetta con Tango Carné , una creazione burlesca e poetica basata sul tango argentino.

Sotto la direzione artistica di Sylvie Benoit-Bourdon, la compagnia Toutes Directions rivisita il tango a modo suo, combinando teatro, danza e umorismo.

Espanol :

Le espera una velada llena de energía y pasión con Tango Carné , una creación burlesca y poética basada en el tango argentino.

Bajo la dirección artística de Sylvie Benoit-Bourdon, la compañía Toutes Directions revisita el tango a su manera, combinando teatro, danza y humor.

