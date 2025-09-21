spectacle tant bien que mal à la poule à facette La Poule à facettes Piégros-la-Clastre

spectacle tant bien que mal à la poule à facette La Poule à facettes Piégros-la-Clastre dimanche 21 septembre 2025.

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 19:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Synopsis « Le pire serait qu’on n’arrive ni à en rire, ni à en parler »

LesReimmors viennent de perdre l’un des leurs.

.

La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com

English :

synopsis: « The worst thing is not to be able to laugh or talk about it »

TheReimmors have just lost one of their own.

German :

synopsis: « Das Schlimmste wäre, wenn man nicht darüber lachen oder reden könnte

DieReimmors haben gerade einen der ihren verloren.

Italiano :

sinossi: « La cosa peggiore sarebbe se non potessimo ridere o parlarne »

I Reimmors hanno appena perso uno di loro.

Espanol :

sinopsis: « Lo peor sería que no pudiéramos reírnos ni hablar de ello »

LosReimmors acaban de perder a uno de los suyos.

