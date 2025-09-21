spectacle tant bien que mal à la poule à facette La Poule à facettes Piégros-la-Clastre
spectacle tant bien que mal à la poule à facette La Poule à facettes Piégros-la-Clastre dimanche 21 septembre 2025.
spectacle tant bien que mal à la poule à facette
La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 19:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Synopsis « Le pire serait qu’on n’arrive ni à en rire, ni à en parler »
LesReimmors viennent de perdre l’un des leurs.
.
La Poule à facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lapouleafacettes@tutanota.com
English :
synopsis: « The worst thing is not to be able to laugh or talk about it »
TheReimmors have just lost one of their own.
German :
synopsis: « Das Schlimmste wäre, wenn man nicht darüber lachen oder reden könnte
DieReimmors haben gerade einen der ihren verloren.
Italiano :
sinossi: « La cosa peggiore sarebbe se non potessimo ridere o parlarne »
I Reimmors hanno appena perso uno di loro.
Espanol :
sinopsis: « Lo peor sería que no pudiéramos reírnos ni hablar de ello »
LosReimmors acaban de perder a uno de los suyos.
L’événement spectacle tant bien que mal à la poule à facette Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme