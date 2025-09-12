Spectacle tant bien que mal Salle de la Grenette Orgelet

Spectacle tant bien que mal

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet Jura

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 19:25:00

Date(s) :

2026-04-24

Tant bien que mal le 24 avril à 18h à la salle de la grenette d’Orgelet.

La Famille s’organisait autour de la naissance. La suite s’organisera autour de la mort.

La mort qui, comme une naissance, surprend, remue tout un clan et change l’ordre des choses.

Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Voilà leur pari cette fois-ci. Tant bien que mal.

Accompagnée pour la première fois par un musicien sur scène et portée par les invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage entremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et des survivants, tous imbriqués.

​​1 comédienne, 8 personnages. Durée de 1h25, à partir de 12 ans.

Ouverture des portes 1h30 avant le début du spectacle, bar et restauration sur place possible avant et après le spectacle. .

Salle de la Grenette Place du Bourg de Merlia Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 45 83 73 collectif.commeungant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle tant bien que mal

L’événement Spectacle tant bien que mal Orgelet a été mis à jour le 2026-03-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE