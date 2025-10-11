Spectacle Tap Factory Colmar
Spectacle Tap Factory Colmar samedi 11 octobre 2025.
Spectacle Tap Factory
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Ce savant mélange de danse urbaine, percussions, claquettes et acrobaties est mené tambour battant par une troupe d’artistes reconnus mondialement.
C’est un puissant cocktail alliant performances, humour et fantaisie, un univers » Chaplinesque » qui séduira un public de tout âge.
Une usine est un endroit où l’on transforme, où l’on fusionne, où l’on fait évoluer les choses, c’est donc le décor parfait pour obtenir cet incroyable mix artistique.
Sous la direction de Vincent Pausanias, ces artistes généreux se donnent sans compter jusqu’à la dernière seconde pour transmettre une énergie résolument positive. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
English :
This skilful blend of urban dance, percussion, tap and acrobatics is led by a troupe of world-renowned artists.
German :
Diese gekonnte Mischung aus Urban Dance, Percussion, Stepptanz und Akrobatik wird von einer Gruppe weltweit anerkannter Künstler mit viel Schwung vorangetrieben.
Italiano :
Questa sapiente miscela di danza urbana, percussioni, tip tap e acrobazie è portata in scena da una troupe di artisti di fama mondiale.
Espanol :
Esta hábil mezcla de danza urbana, percusión, claqué y acrobacias cobra vida gracias a un grupo de artistas de renombre mundial.
