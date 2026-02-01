Spectacle TAPIS VOLANT Blangy-sur-Bresle

Spectacle TAPIS VOLANT

10h00 Rendez-vous à l’école maternelle Charles Fréchon pour assister à un spectacle familial donné par la compagnie les gros ours

Durée 30 min Gratuit Spectacle à réaction libre pour les enfants de 3 ans

Scénario

Tapis volant est un spectacle d’objet et de musique à réaction libre pour les enfants de moins de 3 ans et leurs parents.

Deux personnages débarquent valises et guitares sous le bras. Le tapis est déroulé et avec lui tout un universde couleurs et de formes. Les objets dansant et créent des paysages, un bonhomme en couvercle, un serpent de bouchon, un oiseau en assiette.

Les petits peuvent toucher, gambader, regarder, rester cachés dans les bras des plus grands… C’est ça la réaction libre, permettre à chacun(e) de trouver sa place.

Infos 06 80 73 76 78 (Samuel) 06 44 05 37 67 (Elodie) leglaassssss@gmail.com .

1 Bis Route de la Grande Vallée Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 44 05 37 67

