Spectacle Tarentule Drôle(s) de festival Rue du 8 mai 1945 Aytré

Spectacle Tarentule Drôle(s) de festival
Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Tarif réduit
Adhérent au réseau des médiathèque de la CdA
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Tarentule | Mona Richard, proposé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival.
Rue du 8 mai 1945 Maison Georges-Brassens Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr
English : Show Tarentule Drôle(s) de festival
Tarentule | Mona Richard, part of the Drôle(s) de festival festival for young audiences.
German : Show Tarentule Drôle(s) de festival
Tarentule | Mona Richard, angeboten im Rahmen des Festivals für junges Publikum Drôle(s) de festival.
Italiano :
Tarentule | Mona Richard, nell’ambito del festival per giovani spettatori Drôle(s) de festival.
Espanol : Espectaculo Tarentule Drôle(s) de festival
Tarentule | Mona Richard, en el marco del festival para el público joven Drôle(s) de festival.
