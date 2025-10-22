Spectacle Tarot du Marais poitevin Salle Polyvalente La Jonchère

Spectacle Tarot du Marais poitevin Salle Polyvalente La Jonchère mercredi 22 octobre 2025.

Spectacle Tarot du Marais poitevin

Salle Polyvalente Rue du Marchais La Jonchère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 20:00:00

Date(s) :

2025-10-22

.

Salle Polyvalente Rue du Marchais La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Tarot du Marais poitevin La Jonchère a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral