SPECTACLE TARTE À LA FERME Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer

SPECTACLE TARTE À LA FERME

Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

2026-01-24

Une tarte à préparer, des ingrédients à trouver…

Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 08 71

English :

A pie to prepare, ingredients to find?

