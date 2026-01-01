SPECTACLE TARTE À LA FERME Médiathèque Victor Hugo Sainte-Marie-la-Mer
SPECTACLE TARTE À LA FERME
Médiathèque Victor Hugo 2 Rue de la Paix Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
2026-01-24
Une tarte à préparer, des ingrédients à trouver…
English :
A pie to prepare, ingredients to find?
L’événement SPECTACLE TARTE À LA FERME Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2025-12-30 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER