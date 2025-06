Spectacle Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière Saillans 3 juillet 2025 20:30

Drôme

Spectacle Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière
Place de la Daraize
Saillans
Drôme

Jeudi 2025-07-03 20:30:00

Un spectacle de Guillaume Bailliart, metteur en scène, comédien et…Saillanson !

Une co-organisation du groupe Fantômas et de la Bête lumineuse.

Place de la Daraize

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes labetelumineuse26@gmail.com

English :

A show by Guillaume Bailliart, director, actor and…Saillanson!

Co-organized by the Fantômas group and La Bête lumineuse.

German :

Eine Aufführung von Guillaume Bailliart, Regisseur, Schauspieler und…Saillanson!

Eine Mitorganisation der Gruppe Fantômas und der Bête lumineuse.

Italiano :

Spettacolo di Guillaume Bailliart, regista, attore e… Saillanson!

Organizzato dal gruppo Fantômas e da La Bête lumineuse.

Espanol :

Espectáculo de Guillaume Bailliart, director, actor y… ¡Saillanson!

Coorganizado por el grupo Fantômas y La Bête lumineuse.

