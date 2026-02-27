Spectacle T’as pas vu Léon?

Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Par la Cie Todo Controlado _ cirque et marionnette

C’est l’histoire de Gustave, à la recherche de son ami Léon, le papillon. Ces journaux où il consulte sans relâche, depuis 20 ans, les petites annonces pour tenter de le retrouver deviennent peu à peu un monde fantastique traversé de lépidoptères et myriapodes. Entre marionnettes, cirque et danse, T’as pas vu Léon ? aborde la disparition des insectes de nos prairies de manière élégante, douce, émouvante.

A partir de 5 ans _ gratuit

Dans le cadre du CTEAC Haute-Corrèze et du projet d’éducation artistique et culturelle l’esprit de la ruche coordonné par Haute-Corrèze Communauté, avec les écoles de Palisse et Lamazière-Basse, soutenu par les communes de Palisse et Lamazière-Basse, les associations des écoles et les Vergers des maziérois ainsi que la DRAC, l’Académie de Limoges, le Département de la Corrèze, l’OCCE19 et les DDEN. .

Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle T’as pas vu Léon?

L’événement Spectacle T’as pas vu Léon? Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze