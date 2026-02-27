Spectacle T’as pas vu Léon? Lamazière-Basse
Spectacle T’as pas vu Léon? Lamazière-Basse lundi 23 mars 2026.
Spectacle T’as pas vu Léon?
Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Par la Cie Todo Controlado _ cirque et marionnette
C’est l’histoire de Gustave, à la recherche de son ami Léon, le papillon. Ces journaux où il consulte sans relâche, depuis 20 ans, les petites annonces pour tenter de le retrouver deviennent peu à peu un monde fantastique traversé de lépidoptères et myriapodes. Entre marionnettes, cirque et danse, T’as pas vu Léon ? aborde la disparition des insectes de nos prairies de manière élégante, douce, émouvante.
A partir de 5 ans _ gratuit
Dans le cadre du CTEAC Haute-Corrèze et du projet d’éducation artistique et culturelle l’esprit de la ruche coordonné par Haute-Corrèze Communauté, avec les écoles de Palisse et Lamazière-Basse, soutenu par les communes de Palisse et Lamazière-Basse, les associations des écoles et les Vergers des maziérois ainsi que la DRAC, l’Académie de Limoges, le Département de la Corrèze, l’OCCE19 et les DDEN. .
Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 mbarreau@hautecorrezecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle T’as pas vu Léon?
L’événement Spectacle T’as pas vu Léon? Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze