Spectacle Tchamàn Saint-Affrique

Pourquoi dansons-nous ? La compagnie Fiona Petot puise sa réponse dans les rituels dansés des premiers hommes, qu’elle mêle aux dimensions sacrées du flamenco.

La scène devient un espace d’invocation, la danse, une ode à la transe du flamenco — le duende — ici convoqué pour atteindre des états de conscience modifiés, marquer des étapes de vie, ou se connecter à plus grand.

La danseuse devient canal, le médium d’un héritage collectif entre mémoire intime et résonance universelle des transes chamaniques de Mongolie aux rituels guerriers d’Afrique, en passant par les cérémonies sacrées des peuples précolombiens. La danse se fait langage holistique, capable de guérir, éveiller, transcender, mais aussi de préparer le corps à combattre ou à affronter la mort.

Tchamàn rappelle la mémoire du monde, du respect face à une énergie plus grande qu’il nous faut célébrer, prier ou remercier. Celle qui nous a transmis le chant de la pluie pour les bonnes récoltes ou pour fêter la saison nouvelle.

Tchamàn est un point de rencontre entre la tradition du flamenco et une vision contemporaine, originale, incarnée dans le mouvement, le propos et l’esthétique. Enfin, la narration de Tchamàn s’inscrit dans la forme d’un conte.

Et comme tout conte, il pourrait commencer ainsi

« Il était une fois, dans un pays très lointain où il ne pleuvait plus, une chamane eut une vision une créature à éveiller, éduquer, la faire danser encore et encore… pour qu’enfin vienne la pluie. »



Compagnie Fiona Petot

Soutenu et Co-produit par la Ville de Saint-Affrique 12 .

English :

Why do we dance? Fiona Petot?s company draws its answer from the dance rituals of early man, blending them with the sacred dimensions of flamenco.

German :

Warum tanzen wir? Die Kompanie Fiona Petot findet ihre Antwort in den Tanzritualen der ersten Menschen, die sie mit den heiligen Dimensionen des Flamenco vermischt.

Italiano :

Perché danziamo? La compagnia di Fiona Petot trae la sua risposta dai rituali di danza dei primi uomini, che fonde con le dimensioni sacre del flamenco.

Espanol :

¿Por qué bailamos? La compañía de Fiona Petot extrae su respuesta de los rituales de danza del hombre primitivo, que mezcla con las dimensiones sagradas del flamenco.

