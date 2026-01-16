Spectacle Tchipan Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Spectacle Tchipan

Dans le cadre de l’évènement d’éveil à la nature pour les tout petits Barbotons dans la rivière, la Maison Pêche et Nature propose également un spectacle de la compagnie Artoutaï pour les petits de 1 à 6 ans.

Imaginez une ile… De l’eau… Du sable… Un arbre… Sur cet arbre poussent de drôles de fruits. Chaque fruit fait naitre un animal, chaque exploration donne la vie. Sur cette ile, il y a tout à découvrir, tout à créer. Regardez ! Le soleil vient de se lever…

Dans une ambiance musicale douce, une forme rencontre une autre forme et s’anime au gré des assemblages pour évoquer un monde familier d’animaux.

Durée 40 min (20 mn de spectacle et 20 mn de jardin d’éveil)

Quatre représentations au choix 10h, 11h15, 15h45 ou 17h (attention à bien choisir votre horaire à la réservation !)

Réservé aux enfants entre 1 et 5 ans, et leurs accompagnateurs.

Conseil si vos enfants ne font pas la sieste, privilégiez l’après-midi afin de laisser la place aux plus petits le matin, et en plus vous en profiterez mieux avec moins d’affluence .

