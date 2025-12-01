Spectacle Tea Time Centre socio-culturel Familles rurales Dormans

Spectacle Tea Time

Centre socio-culturel Familles rurales 3 rue du général Leclerc Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Tout public

Le Centre Socio-Culturel Familles Rurales de Dormans vous invite à venir assister à un spectacle gratuit, “Tea Time”, pour toute la famille, le mercredi 10 décembre 2025.

***Sur réservation Goûter offert*** .

