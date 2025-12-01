Spectacle Tea Time Centre socio-culturel Familles rurales Dormans
Le Centre Socio-Culturel Familles Rurales de Dormans vous invite à venir assister à un spectacle gratuit, “Tea Time”, pour toute la famille, le mercredi 10 décembre 2025.
***Sur réservation Goûter offert*** .
Centre socio-culturel Familles rurales 3 rue du général Leclerc Dormans 51700 Marne Grand Est +33 3 26 58 80 37
