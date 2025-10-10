Spectacle Teckel Show Nancy

Spectacle Teckel Show Nancy vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle Teckel Show

47 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:30:00

2025-10-10

Teckel Chrome est de retour pour une nouvelle saison !

Au programme, un spectacle complètement improvisé que vous n’avez jamais vu et que vous ne reverrez jamais !

Dans cette nouvelle version du Teckel Show, une soirée composée de DEUX parties … soit DEUX spectacles dans lesquels DEUX d’entre nous auront tour à tour carte blanche sur le déroulement de la soirée !

Des histoires drôles ou touchantes ou entraînantes ou effrayantes qui sait ? Des défis, des surprises, des aboiements… Bref, il vaut mieux venir voir ça par vous-même !

Buvette sur place (prévoir de l’espèce).

Ouverture des portes à 20h00.Tout public

47 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 76 59 15

English :

Teckel Chrome is back for another season!

On the program: a completely improvised show that you’ve never seen before and will never see again!

In this new version of the Teckel Show, the evening is divided into TWO parts? that’s TWO shows in which TWO of us take it in turns to have carte blanche over how the evening unfolds!

Funny, touching, rousing or frightening stories, who knows? Challenges, surprises, barking? In short, you’d better come and see for yourself!

Refreshment bar on site (bring your own).

Doors open at 8pm.

German :

Dackel Chrome ist für eine neue Saison zurück!

Auf dem Programm steht eine komplett improvisierte Show, die Sie noch nie gesehen haben und die Sie nie wieder sehen werden!

In dieser neuen Version der Dackelshow besteht der Abend aus ZWEI Teilen ? also ZWEI Shows, in denen ZWEI von uns abwechselnd freie Hand bei der Gestaltung des Abends haben!

Lustige oder rührende oder mitreißende oder gruselige Geschichten, wer weiß? Herausforderungen, Überraschungen, Bellen? Am besten, Sie kommen und sehen es sich selbst an!

Getränke vor Ort (bitte Bargeld mitbringen).

Türöffnung um 20.00 Uhr.

Italiano :

Teckel Chrome è tornato per una nuova stagione!

In programma uno spettacolo completamente improvvisato che non avete mai visto prima e che non vedrete mai più!

In questa nuova versione del Bassotto Show, la serata sarà divisa in DUE parti, ovvero DUE spettacoli in cui DUE di noi avranno a turno carta bianca sullo svolgimento della serata!

Le storie saranno divertenti, commoventi, emozionanti o spaventose, chi lo sa? Sfide, sorprese, abbai? Insomma, vi conviene venire a vedere di persona!

Rinfresco in loco (portate il vostro).

Apertura porte alle ore 20.00.

Espanol :

¡Teckel Chrome vuelve para una nueva temporada!

En el programa, un espectáculo totalmente improvisado que nunca has visto antes y que nunca volverás a ver

En esta nueva versión de The Dachshund Show, la velada se dividirá en DOS partes, es decir, DOS espectáculos en los que DOS de nosotros tendremos, por turnos, carta blanca sobre el desarrollo de la velada

Las historias serán divertidas, conmovedoras, emocionantes o aterradoras, ¿quién sabe? ¿Retos, sorpresas, ladridos? En resumen, ¡venga y compruébelo usted mismo!

Refrescos in situ (traiga los suyos).

Apertura de puertas a las 20.00 h.

L’événement Spectacle Teckel Show Nancy a été mis à jour le 2025-10-03 par DESTINATION NANCY