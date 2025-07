Spectacle Tegenaria Atrica Tryd’Hall Romans-sur-Isère

Spectacle Tegenaria Atrica Tryd’Hall Romans-sur-Isère lundi 11 août 2025.

Spectacle Tegenaria Atrica

Tryd’Hall 8 Rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-11 19:00:00

fin : 2025-08-11 20:15:00

Date(s) :

2025-08-11

La Cie Musca Domestica a le plaisir de vous annoncer la sortie de résidence de leur spectacle « Tegenaria Atrica ».

.

Tryd’Hall 8 Rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydartcom@orange.fr

English :

Cie Musca Domestica is pleased to announce the release of their residency show « Tegenaria Atrica ».

German :

Die Cie Musca Domestica freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass ihr Stück « Tegenaria Atrica » aus der Residenz entlassen wurde.

Italiano :

Cie Musca Domestica è lieta di annunciare l’uscita del suo spettacolo di residenza « Tegenaria Atrica ».

Espanol :

Cie Musca Domestica se complace en anunciar el lanzamiento de su espectáculo en residencia « Tegenaria Atrica ».

L’événement Spectacle Tegenaria Atrica Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-26 par Valence Romans Tourisme