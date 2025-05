Spectacle « télé-bricoles » suivi d’ateliers – Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu, 7 juin 2025 10:00, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 10

Les écrans : parlons-en ! Une semaine pour échanger en famille sur notre lien aux écrans, avec bienveillance et sans jugement du 2 au 7 juin.Rendez-vous le samedi 7 juin de 10h à 12h30 pour le spectacle « télé-bricoles », suivi d’ateliers. Venez donc voir un bon film ! Enfin, ça, c’est si tout marche comme prévu. Un spectacle drôle, burlesque et interactif, destiné aux enfants de 4 à 10 ans et à leurs parents.Des ateliers seront organisés à la suite de la représentation pour poursuivre l’expérience « Télé-Bricoles ». Des professionnels de santé (médecins,orthophonistes) seront aussi présents pour répondre à toutes vos questions concernant l’usage des écrans par les enfants.________________________________________Informations pratiques Espace Vie Locale, salle Paul PouvreauSpectacle pour les 4-10 ansGratuitSur inscription sur notre site internet : www.saint-aignan-grandlieu.fr

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr http://www.saint-aignan-grandlieu.fr