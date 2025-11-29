Spectacle Téléthon La légende des arts martiaux Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Spectacle Téléthon La légende des arts martiaux

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Le SMK vous donne rendez-vous pour un spectacle exceptionnel au profit du Téléthon 2025 !

Le samedi 29 novembre 2025, de 18h à 20h, le Centre Culturel Guy Gambu à Saint-Marcel vibrera au rythme du show

La Légende des Arts Martiaux .

Préparez-vous à vivre un moment spectaculaire et solidaire avec les Teams Cobra Kaï et Karaté Kid SMK Édition 19. Entre énergie, démonstrations impressionnantes et ambiance conviviale, cette soirée promet d’être mémorable.

Venez nombreux soutenir le Téléthon et applaudir nos champions — en famille ou entre amis ! .

