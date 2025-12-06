Spectacle Tellement… SARDOU COSEC Dinard

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La Troupe Asti Even rend un hommage vibrant à une légende de la chanson française ! Ce spectacle grandiose célèbre 60 ans de carrière de Michel Sardou et rencontre un véritable succès partout où il passe. Un public conquis reprend

en chœur les titres qui ont marqué plusieurs générations. Homme de radio, auteur et chanteur, Asti Even revisite avec sa troupe les grands classiques du répertoire de Michel Sardou Les Ricains, Le Rire du sergent, La Java de Broadway, Les Lacs du Connemara, Je vais t’aimer, La Maladie d’amour… et bien d’autres titres emblématiques.

Un show haut en couleur, rythmé par plus de 120 costumes, où se mêlent émotion, puissance vocale et énergie scénique communicative.

Un spectacle intense qui rappelle que Michel Sardou est plus qu’un chanteur une icône.

INFOS PRATIQUES

Samedi 06 décembre 2025 15h00

Salle de gala du COSEC

Assis, placement libre

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

