Spectacle Témoin de l’Espérance au Sanctuaire Bernadette Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11 17:30:00
2026-01-11
Venez découvrir la vie de Sainte Bernadette à Nevers au travers d’un spectacle original mis en scène en 24h par les Baladins de l’Evangile joué par les jeunes du diocèse de Nevers. Un évènement à ne pas louper !
Musique Daniel Facérias et avec la voix de Mickaël Lonsdale.
Participation libre
Dimanche 11 Janvier à 16h
Espace Bernadette 34, rue Saint-Gildard 58000 Nevers
Si vous voulez être acteur de cette représentation, une seule journée de répétition sera nécessaire le samedi 10 janvier.
Plus d’infos au 07.57.17.70.16 ou à animation.pastorale@espace-bernadette.com .
