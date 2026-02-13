Spectacle ‘Tendre Colère’ Eglise Jeanne d’Arc Verdun

Spectacle ‘Tendre Colère’

Eglise Jeanne d'Arc
6 Place George Guérin
Verdun
Meuse

Jeudi 2026-03-12 20:30:00

2026-03-12 21:30:00

2026-03-12

À l’endroit du vacillement, avant que tout ne cède ou se transforme, Tendre colère explore avec dix danseurs l’énergie intérieure qui précède le débordement.

+33 3 29 86 67 67

English :

At the point of vacillation, before everything gives way or transforms itself, Tendre colère explores with ten dancers the inner energy that precedes overflow.

Low prices with the Voilà! card

