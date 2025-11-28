Spectacle teNir Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

Spectacle teNir

Musée d'Art et d'Histoire Saint-Brieuc

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-28 10:30:00

2025-11-28

teNir est un geste chorégraphique, plastique, sensible, conçut par Laurance Henry, metteuse en scène et plasticienne pour Pauline Maluski artiste chorégraphique.

Un duo entre une danseuse et un cube entre un cube la danse et des fils, un enchevètrement de fils blancs à l’intérieur duquel le corps de la danseuse se tisse un matrice, une place pour TENIR, s’y TENIR.

teNir le fil, teNir debout, teNir quoi qu’il advienne, mais teNir…

Et pour cela teNir le fil, le fil comme extension du corps, le fil comme objet de pensée.

Le fil se déploie, la pelote se vide,

Le fil va d’un point à l’autre, forme un noeud, un angle, rejoint un autre fil puis encore un autre… et une toile se dessine, prend forme à l’intérieur du cube. Elle occupe le cube, le remplit pour révéler doucement à l’intérieur un espace libre dans lequel le corps va trouver sa place et se lover, une empreinte possible…

A partir de 2 ans. .

Rue des Lycéens Martyrs Musée d’Art et d’Histoire Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 66 60 28 88

