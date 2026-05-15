Bellocq

Spectacle Tentative d’épuisement

Bibliothèque Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Un spectacle qui interroge notre rapport aux médias sans renoncer au plaisir du jeu scénique.

Sur réservation.

A partir de 12 ans. .

Bibliothèque Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 bibliotheque.bellocq@orange.fr

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English : Spectacle Tentative d’épuisement

L’événement Spectacle Tentative d’épuisement Bellocq a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Coeur de Béarn