Spectacle Terre !
Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2026-02-11
Théâtre d’images, musique par la compagnie Les Lubies. Pour un public de 3 à 7 ans.
Proposé par le service culture de la CC Comtal Lot Truyère .
Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90
English :
Théâtre d?images, music by Les Lubies. For ages 3 to 7.
