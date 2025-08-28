Spectacle Terre ! Par la compagnie Les Lubies Saint-Jean-le-Vieux

Spectacle Terre ! Par la compagnie Les Lubies Saint-Jean-le-Vieux mercredi 4 février 2026.

Spectacle Terre ! Par la compagnie Les Lubies

Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

2026-02-04

2026-02-04

2026-02-04

Saison culturelle de la CAPB.

L’histoire d’une bande de pingouins qui se retrouve soudainement à errer sur l’océan, accrochés à leur bloc de glace, qui vient de se détacher du continent blanc. Les pingouins ne tarderont pas à trouver une nouvelle terre d’accueil. Seulement voilà…débarquer chez les autres, ce n’est pas aussi simple qu’ils le prévoyaient.

Pinguino-multzo baten istorioa da hau, kontinente zuritik libratu berri den eta bat-batean ozeanoaren erdian noraezean

dabilen izotz-blokeari loturik dagoena. Beharrik, harrera-leku berri bat aurkitzen dute pinguinoek. Baina, beste batzuen lurraldera heltzea ez da haiek uste zuten bezain errexa izanen…

A partir de 3 ans. Durée 25mn. Kamixibai (contage d’origine japonaise basé sur des images défilant dans un petit théâtre en bois appelé butaï. Réservations conseillées places limitées. .

Salle Lutxiborda Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 16 25 91

