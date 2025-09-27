Spectacle terre(s) nomade(s) Médiathèque du Sablon Metz

Spectacle terre(s) nomade(s) Médiathèque du Sablon Metz samedi 27 septembre 2025.

Spectacle terre(s) nomade(s)

Médiathèque du Sablon 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Animation musicale par AngatchaloGaia… la première petite fille de l’humanité n’a pas envie de faire ce que ses parents lui demandent.

Pourtant ils lui confient une mission de la plus haute importance surveiller le feu de l’humanité et touiller la soupe céleste…

Embarquez pour un voyage musical autour du monde, accompagnés d’instruments plus étonnants les uns que les autres.Enfants

Médiathèque du Sablon 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Musical entertainment by AngatchaloGaia? humanity’s first little girl doesn’t want to do what her parents tell her to.

Yet they entrust her with a mission of the utmost importance: to watch over humanity’s fire and stir the celestial soup?

Embark on a musical voyage around the world, accompanied by instruments each more astonishing than the last.

German :

Musikalische Unterhaltung von AngatchaloGaia? das erste kleine Mädchen der Menschheit hat keine Lust, das zu tun, was ihre Eltern von ihr verlangen.

Dennoch geben sie ihr eine äußerst wichtige Aufgabe: Sie soll das Feuer der Menschheit bewachen und die himmlische Suppe rühren?

Begeben Sie sich auf eine musikalische Reise um die Welt, begleitet von den erstaunlichsten Instrumenten.

Italiano :

La prima bambina dell’umanità non vuole fare quello che i suoi genitori vogliono che faccia.

Eppure le affidano una missione della massima importanza: vegliare sul fuoco dell’umanità e mescolare la zuppa celeste?

Intraprendete un viaggio musicale intorno al mondo, accompagnati da strumenti uno più sorprendente dell’altro.

Espanol :

Animación musical a cargo de AngatchaloGaia… la primera niña de la humanidad no quiere hacer lo que sus padres quieren que haga.

Sin embargo, ellos le confían una misión de suma importancia: velar por el fuego de la humanidad y remover la sopa celestial?

Embárcate en un viaje musical alrededor del mundo, acompañada de instrumentos a cual más asombroso.

