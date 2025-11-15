Spectacle Tes mains à la salle des fêtes de Montgaillard Montgaillard

Spectacle Tes mains

à la salle des fêtes de Montgaillard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Spectacle proposé par la Cie VENDAVAL dans le cadre des Escales d’Automne du Conseil départemental.

A partir de 13 ans, plus de détails sur la 2eme image.

MONTGAILLARD Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 44 18 96

English :

Show presented by Cie VENDAVAL as part of the Conseil départemental’s Escales d’Automne program.

For ages 13 and up, more details on the 2nd image.

German :

Diese Aufführung wird von der Cie VENDAVAL im Rahmen der Escales d’Automne des Conseil départemental angeboten.

Ab 13 Jahren, weitere Details auf dem 2. Bild.

Italiano :

Spettacolo realizzato dalla compagnia VENDAVAL nell’ambito del programma Escales d’Automne del Conseil départemental.

Da 13 anni, maggiori dettagli nella seconda immagine.

Espanol :

Espectáculo organizado por la compañía VENDAVAL en el marco del programa Escales d’Automne del Conseil départemental.

Desde hace 13 años, más detalles en la 2ª imagen.

L’événement Spectacle Tes mains Montgaillard a été mis à jour le 2025-11-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65