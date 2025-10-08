Spectacle « Têtes à flaques » Espace de la Vallée Sautron

Spectacle « Têtes à flaques » Espace de la Vallée Sautron mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 16:30 – 17:30

Gratuit : oui Accès libre Accès libre et gratiut, tout public dès 3 ans Tout public

Dans le cadre de la nouvelle édition de la semaine du développement durable, la ville de Sautron propose des animations originales et participatives autour du thème de l’anti-gaspillage.Découvrez mercredi 8 octobre, du théâtre musical sur le thème de l’eau avec le spectacle « Têtes à flaques » de la compagnie HippoTamTam.Tout public, dès 3 ans (durée 1h).

Espace de la Vallée Sautron 44880