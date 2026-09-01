Spectacle – That’s all folks Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer
samedi 26 septembre 2026 · Maison de la Culture et des Loisirs · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Spectacle – That’s all folks
Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Seul en scène par Ramirez & cie, à la frontière du cabaret et du oneman-show, la parodie a rendez-vous avec la dérision dans ce spectacle festif et chaleureux. A partir de 10 ans.Tout public
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Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
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English :
« Alone on Stage » by Ramirez & Co., straddling the line between cabaret and a one-man show, combines parody with satire in this festive and heartwarming performance. For ages 10 and up.
L’événement Spectacle – That’s all folks Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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