Spectacle Thaumazein BP 40287 Angoulême

Spectacle Thaumazein BP 40287 Angoulême samedi 6 décembre 2025.

Spectacle Thaumazein

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Évoluant en équilibre instable sur une toupie géante, deux acrobates explorent patiemment l’art délicat de l’apprivoisement. Entre danse et cirque, ce face à face doux et drôle à la fois réinvente l’imaginaire de la rencontre.

.

BP 40287 Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Evolving in unstable balance on a giant top, two acrobats patiently explore the delicate art of taming. Somewhere between dance and circus, this gentle yet funny face-off reinvents the imaginary world of encounters.

German :

Zwei Akrobaten bewegen sich in labilem Gleichgewicht auf einem riesigen Kreisel und erforschen geduldig die heikle Kunst der Zähmung. Diese sanfte und zugleich lustige Begegnung zwischen Tanz und Zirkus erfindet das Imaginäre der Begegnung neu.

Italiano :

In equilibrio precario su un tettuccio gigante, due acrobati esplorano pazientemente la delicata arte del domare. A metà strada tra la danza e il circo, questo delicato e divertente faccia a faccia reinventa il mondo immaginario degli incontri.

Espanol :

En precario equilibrio sobre una carpa gigante, dos acróbatas exploran pacientemente el delicado arte de la doma. A medio camino entre la danza y el circo, este suave y divertido cara a cara reinventa el mundo imaginario de los encuentros.

L’événement Spectacle Thaumazein Angoulême a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême