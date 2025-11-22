Spectacle Thé à la menthe ou t’es citron ? Place du Docteur Dufau Léon

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-22

2025-11-22

Thé à la menthe ou t’es citron ? fait partie des plus grands succès théâtraux.

Pièce écrite par Danielle Navarro et Patrick Haudecoeur, a reçu le Molière 2011 de la meilleure pièce comique et a jusqu’à ce jour donné plus de 2000 représentations.

Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard médiocre aux grosses ficelles.

Tout y est, le mari cocu, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus…Le problème est que, quelques jours avant la première, tout reste à faire.

La metteuse en scène brouillonne est totalement dépassée par les événements. Elle n’arrive pas à diriger ses techniciens et comédiens qui n’en font qu’à leur tête.

Comme si cela ne suffisait pas, on lui a imposé de composer avec le fils du producteur qui n’est jamais monté sur les planches…

La Cie Art Sans Cible la joue avec une joie communicative. Ne ratez pas cette catastrophe ! .

Place du Docteur Dufau Centre culturel Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 49 20 00 centreculturel@leon.fr

