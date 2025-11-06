Spectacle The Grave’s Tears Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle The Grave’s Tears Le Théâtre Bar-le-Duc jeudi 6 novembre 2025.

Spectacle The Grave’s Tears

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 21:20:00

2025-11-06

kNoname Artist / 50 mn / déconseillé aux moins de 15 ans

Un grand ballet pour le grand plateau, visuel et spectaculaire, lyrique et bouleversant, voilà de quoi se réjouir.

En tant qu’homme noir et queer, originaire du Texas, Roderick George puise dans sa propre histoire pour rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté pour la dignité et la reconnaissance de leur personne et au-delà des communautés noires et homosexuelles new-yorkaises, et plus généralement encore, de toutes les minorités. Des folles nuits underground de New-York jusqu’à ce que l’épidémie du sida ne survienne pour emporter une génération d’artistes, le spectacle se veut un hommage à la guérison, la résilience et à la force de la vie.

Une danse intense et expressive, une scénographie hyper soignée… Ça pulse !Tout public

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

kNoname Artist / 50 min / not recommended for under 15s

A grand ballet for the grand stage, visual and spectacular, lyrical and moving, here’s something to look forward to.

As a black and queer man from Texas, Roderick George draws on his own history to pay homage to those who have fought for dignity and recognition for themselves and beyond for New York?s black and gay communities, and more generally for all minorities. From the wild underground nights of New York until the AIDS epidemic swept away a generation of artists, the show is a tribute to healing, resilience and the power of life.

Intense, expressive dance, meticulous set design? It’s got a pulse!

German :

kNoname Artist / 50 mn / nicht empfohlen für Kinder unter 15 Jahren

Ein großes Ballett für die große Bühne, visuell und spektakulär, lyrisch und erschütternd das ist ein Grund zur Freude.

Als schwarzer und queerer Mann aus Texas schöpft Roderick George aus seiner eigenen Geschichte, um denjenigen Tribut zu zollen, die für ihre Würde und Anerkennung und darüber hinaus für die schwarze und homosexuelle Gemeinschaft in New York und noch allgemeiner für alle Minderheiten gekämpft haben. Von den wilden New Yorker Undergroundnächten bis hin zur AIDS-Epidemie, die eine ganze Generation von Künstlern mit sich riss, ist die Aufführung eine Hommage an Heilung, Widerstandsfähigkeit und die Kraft des Lebens.

Intensiver und ausdrucksstarker Tanz, ein sehr gepflegtes Bühnenbild? Es pulsiert!

Italiano :

kNoname Artist / 50 minuti / sconsigliato ai minori di 15 anni

Un grande balletto per un grande palcoscenico, visivo e spettacolare, lirico e commovente, da non perdere.

Come uomo nero e queer del Texas, Roderick George attinge alla propria storia per rendere omaggio a tutti coloro che hanno lottato per ottenere dignità e riconoscimento per se stessi e per le comunità nere e gay di New York, e per tutte le minoranze in generale. Dalle selvagge notti underground di New York fino all’epidemia di AIDS che ha spazzato via una generazione di artisti, lo spettacolo è un tributo alla guarigione, alla resilienza e alla forza della vita.

Danza intensa ed espressiva e un set meticolosamente progettato? C’è da leccarsi i baffi!

Espanol :

kNoname Artist / 50 mins / no recomendado para menores de 15 años

Un gran ballet para un gran escenario, visual y espectacular, lírico y conmovedor.

Como hombre negro y queer de Texas, Roderick George se inspira en su propia historia para rendir homenaje a todos aquellos que han luchado por la dignidad y el reconocimiento para sí mismos y para las comunidades negra y gay de Nueva York, y para todas las minorías en general. Desde las salvajes noches underground de Nueva York hasta que la epidemia de sida se llevó por delante a una generación de artistas, el espectáculo es un homenaje a la curación, la resistencia y el poder de la vida.

¿Danza intensa y expresiva y un decorado meticulosamente diseñado? ¡Tiene pulso!

