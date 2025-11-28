Spectacle The King of the Kingdom Théâtre L’Entr’Deux Imphy

Spectacle The King of the Kingdom

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

2025-11-28

Par la compagnie le Bruitquicourt

Ce spectacle est une mise en abîme grotesque du théâtre et du pouvoir politique, à travers la folie d’un clown mégalomane autoproclamé roi. L’arme de la reconquête du pouvoir est en marche, toujours la même une mise en scène au service de la folie des grandeurs.

Combien de temps ce roi paraphrénique pourra-t-il dissimuler son vrai visage ?

Le clown aime être dans la lumière, il se délecte des regards posés sur lui, il veut embrasser le pouvoir car il sait qu’être sur scène c’est détenir, le temps d’une représentation tous les pouvoirs de l’imagination et du jeu. Mais à la différence du véritable souverain le clown n’est pas un spécialiste du machiavélisme.

Comme les poètes qui regardent le monde, il ne verra ni le ridicule, ni la maladresse, ni la solitude, ni son visage barbouillé de blanc. Il ne verra que le désir de tenter une impossible quête.

Organisé par la mairie d’Imphy dans le cadre de sa saison culturelle. .

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

