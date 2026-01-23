Spectacle The mood for love La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle The mood for love

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2026-02-14 20:30:00

Les 4 musiciens de Flash Pig nous proposent une libre relecture de la musique du film In the Mood For Love resté dans toutes les mémoires. Musique, lumières, décor et images projetées nous transportent dans l’univers pictural et sensuel du film de Wong Kar-Waï. Un concert dans un décor de cinéma ! .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

