Spectacle The mood for love La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne samedi 14 février 2026.
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Tout public
Musique jazz
The mood for love Flash Pig
Les 4 musiciens de Flash Pig nous proposent une libre relecture de la musique du film In the Mood For Love resté dans toutes les mémoires. Musique, lumières, décor et images projetées nous transportent dans l’univers pictural et sensuel du film de Wong Kar-Waï. Un concert dans un décor de cinéma ! .
