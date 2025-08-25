Spectacle The Mozart Show Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné Metz

Spectacle The Mozart Show Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné Metz samedi 31 janvier 2026.

Spectacle The Mozart Show

Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné 2 Rue du Paradis Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

D’après la musique de Wolfgang Amadeus Mozart.

Une émission de télévision pour mélomanes avertis… mais pas trop. Un commentateur sportif incompétent se retrouve à devoir faire une conférence sur Mozart, remplaçant à la dernière minute son collègue souffrant. Il enchaîne gaffes et maladresses comiques, comparatifs sportifs et hors sujets absurdes, contrastant ainsi avec la solennité de l’opéra, donnant une vision plutôt originale et incongrue de la vie et de l’œuvre de Mozart, mais aussi de ses personnages les plus emblématiques.

Avec Lucien Hébrant (comédien), Olivier Lagarde (baryton-basse et comédien), Quatuor Iris (guitares, arrangements et comédiens).Tout public

10 .

Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné 2 Rue du Paradis Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 36 66 billetthea@eurometropolemetz.eu

English :

Based on music by Wolfgang Amadeus Mozart.

A TV show for music lovers… but not too much. An incompetent sports commentator finds himself having to give a lecture on Mozart, filling in at the last minute for his ailing colleague. He makes a series of gaffes and comic blunders, sports comparisons and absurd off-topic remarks, contrasting with the solemnity of the opera, giving a rather original and incongruous vision of Mozart’s life and work, but also of his most emblematic characters.

With Lucien Hébrant (actor), Olivier Lagarde (bass-baritone and actor), Quatuor Iris (guitars, arrangements and actors).

German :

Nach der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.

Eine Fernsehsendung für versierte Musikliebhaber aber nicht zu sehr. Ein inkompetenter Sportkommentator muss einen Vortrag über Mozart halten und springt in letzter Minute für seinen erkrankten Kollegen ein. Er reiht komische Patzer und Ungeschicklichkeiten, Sportvergleiche und absurde Off-Topics aneinander und kontrastiert so mit der Feierlichkeit der Oper. So entsteht eine ziemlich originelle und unpassende Sicht auf Mozarts Leben und Werk, aber auch auf seine emblematischsten Figuren.

Mit Lucien Hébrant (Schauspieler), Olivier Lagarde (Bassbariton und Schauspieler), Quatuor Iris (Gitarren, Arrangements und Schauspieler).

Italiano :

Basato sulla musica di Wolfgang Amadeus Mozart.

Un programma televisivo per gli amanti della musica… ma non troppo. Un incompetente commentatore sportivo si ritrova a dover tenere una lezione su Mozart, sostituendo all’ultimo momento un collega malato. Con una serie di gaffe e goffaggini comiche, paragoni sportivi e assurde irrilevanze, che contrastano con la solennità dell’opera, dà una visione piuttosto originale e incongrua della vita e dell’opera di Mozart, nonché dei suoi personaggi più emblematici.

Con Lucien Hébrant (attore), Olivier Lagarde (basso-baritono e attore), Quatuor Iris (chitarre, arrangiamenti e attori).

Espanol :

Basado en la música de Wolfgang Amadeus Mozart.

Un programa de televisión para melómanos… pero no demasiados. Un comentarista deportivo incompetente se ve obligado a dar una conferencia sobre Mozart, sustituyendo en el último momento a su colega enfermo. Comete una serie de meteduras de pata y torpezas cómicas, comparaciones deportivas e irrelevancias absurdas, que contrastan con la solemnidad de la ópera, dando una visión bastante original e incongruente de la vida y la obra de Mozart, así como de sus personajes más emblemáticos.

Con Lucien Hébrant (actor), Olivier Lagarde (bajo-barítono y actor), Quatuor Iris (guitarras, arreglos y actores).

L’événement Spectacle The Mozart Show Metz a été mis à jour le 2025-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ