Spectacle THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS Rodez

Aveyron

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Spectacle THE MUSIC OF HANS ZIMMER & OTHERS, à l’Amphithéâtre le mar. 18 novembre 2025 20h00.

Découvrez « The Music of Hans Zimmer and others A Celebration ofFilm Music » (La musique de Hans Zimmer et autres Une célébration de la musique de film) ! Les meilleures musiques de film de Dune, James Bond, Les Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar et bien d’autres productions de premier plan dans un concert à couper le souffle avec le Hollywood Film Orchestra, un chœur, des solistes vedettes et des séquences de film sélectionnées ainsi que des éclairages et des projections laser.

Plongez dans le cosmos musical de Hans Zimmer! .

Boulevard du 122e RI

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

