Spectacle The Party de Big Ukulélé Syndicate

Château des Rohan Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Il y a 10 ans, dans les bas-fonds industriels du bassin grenoblois, naissaient les ateliers du Big Ukulélé Syndicate, une usine musicale déjantée autour de ce petit instrument ludique qu’est le ukulélé. Après des années de chansons loufoques et de rêve général, ce collectif de 14 musiciens dégaine The Party, un nouvel opus qui dynamite les codes de la soirée dansante place au dancing pétillant, aux tenues scintillantes et aux surprises décoiffantes ! .

Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 80 40 billetterie@espace-rohan.org

English :

L’événement Spectacle The Party de Big Ukulélé Syndicate Saverne a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme de Saverne et sa région