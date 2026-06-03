Messei

Spectacle The Récital

parc de la mairie Messei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

L’artiste lyrique internationale Barbara Hopkins est de retour pour une date exceptionnelle, accompagnée de son pianiste Maestro Patrick.

Interprètes passionnés, ils bousculent les conventions et s’affranchissent des codes à l’insu de leur plein gré complice dans la bonne humeur, cet improbable duo frôle sans cesse la catastrophe mais jamais ne renonce… The Récital must go on !

Durée 55 min.

Spectacle proposé dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2026 de Flers Ville & Agglo .

parc de la mairie Messei 61440 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Spectacle The Récital

L’événement Spectacle The Récital Messei a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo