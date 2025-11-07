Spectacle The Simon & Garfunkel Story Quai de la Réunion Le Havre

Spectacle The Simon & Garfunkel Story

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Après des performances sold-out à Paris en mars 2024, le spectacle évènement The Simon & Garfunkel Story annonce une toute première tournée en France et leur retour à Paris avec deux séances exceptionnelles Salle Pleyel au printemps 2025. Mrs Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, Sound Of Silence, Homeward Bound sont quelques-uns des tubes incontournables et intemporels qui seront interprétés lors du spectacle hommage au duo pop-folk le plus connu de tous les temps !

Face au succès, de nouvelles dates sont annoncées pour 2026 !

Déjà joué dans plus de 50 pays et ovationné par le public, le spectacle retrace l’histoire du célèbre duo américain de musique folk, et de leur carrière musicale à travers des interprétations de titres qui ont marqué toute une génération. Interprété par des acteurs musiciens du West End, The Simon & Garfunkel Story est sans conteste le show sur le duo de légendes le plus vu de la planète !

Leur performance, qui mêle live et projections d’images, promet de ramener le public à l’époque groovy des années 1960.

The Simon & Garfunkel Story raconte l’histoire de Paul Simon et d’Art Garfunkel depuis leur début de carrière en tant que duo Rock n Roll Tom and Jerry , jusqu’à leur succès et dramatique rupture, se terminant par une superbe version du concert de Central Park en 1981.

The Simon & Garfunkel Story est en tournée dans la toute la France au printemps 2025, de nouvelles dates en 2026 viennent d’être annoncées. Tickets en vente dès maintenant au Zénith de Rouen !

Réservation obligatoire. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Spectacle The Simon & Garfunkel Story

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle The Simon & Garfunkel Story Le Havre a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie