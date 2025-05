Spectacle théâtral adulte par « Encorps un mot » – Ervy-le-Châtel, 17 mai 2025 19:00, Ervy-le-Châtel.

Salle des Fêtes Ervy-le-Châtel Aube



Samedi 17 mai ERVY LE CHÂTEL Spectacle théâtral adultes par « Encorps un mot ». A la Salle des fêtes à 19h. « À TOUR DE RÔLES » un grand moment de théâtre amateur à ne pas manquer ! La troupe ENCORPS UN MOT, composée d’acteurs amateurs passionnés de notre région, vous donne rendez-vous pour un spectacle unique « À TOUR DE RÔLES ». Sur scène, des solos et des duos mêlant textes classiques et contemporains de Jean-Michel Ribes à Oscar Wilde, de Racine à Victor Hugo, sans oublier l’irrésistible comédie du Père Noël est une ordure ou les mots sensibles de Jean-Luc Lagarce. Entre rires et larmes, légèreté et profondeur, ce spectacle promet une palette d’émotions fortes, servie avec talent et générosité par des comédiens 100 % locaux. Et comme le plaisir ne s’arrête pas au lever de rideau, un buffet froid convivial vous attendra après la représentation. Une soirée complète, festive et chaleureuse, à partager en famille ou entre amis !

Entrée 10 € – Nombre de places limité à 200 — pensez à réserver dès maintenant !

️ Pour réserver vos places, scannez le QR code sur l’affiche ou contactez Pierre Flavigny au +33 (0)6.71.75.03.83.

Un spectacle, un moment de partage, un vrai coup de cœur assuré.

Alors… prêts à passer « À TOUR DE RÔLES » avec nous ? Contact +33 (0)3 25 70 08 54. .

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 70 08 54

