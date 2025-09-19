Spectacle théâtral au Théâtre de Verdure Théâtre de Verdure Vagney
Spectacle théâtral au Théâtre de Verdure Théâtre de Verdure Vagney vendredi 19 septembre 2025.
Spectacle théâtral au Théâtre de Verdure
Théâtre de Verdure Rue des Angles Vagney Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 19:00:00
fin : 2025-09-19 21:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Des Amour Chiennes aux Amourt-lichen, projet écrit et porté par Oriane Lautel / Compagnie Petra Ichor / Étape de résidence sous forme de banquet performé.
Au menu fragments de création en cours, incarnés par 3 circassiennes, du son, de la lumière et des effets spéciaux ainsi qu’un banquet de funérailles réalisé par Nana Casanova, la cheffe de la compagnie Petra Ichor à partir des textes d’Oriane Lautel. Venez avec vos papilles, vos yeux et vos oreilles, ainsi que vos mots-doux pour les glisser à l’équipe, gourmande de vos retours sur vos ressentis. Conseillé à partir de 14 ans, participation libre. Sur réservation.Tout public
.
Théâtre de Verdure Rue des Angles Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 leplateauivre@gmail.com
English :
From Amour Chiennes to Amourt-lichen, a project written and directed by Oriane Lautel / Compagnie Petra Ichor / A residency stage in the form of a performative banquet.
On the menu: fragments of creation in progress, embodied by 3 circus artists, sound, light and special effects, as well as a funeral banquet created by Nana Casanova, Compagnie Petra Ichor’s chef, based on texts by Oriane Lautel. Come along with your taste buds, your eyes and ears, and your words of wisdom to share with the team, eager to hear your feedback. Recommended for ages 14 and up, free admission. Reservations required.
German :
Des Amour Chiennes aux Amourt-lichen, Projekt geschrieben und getragen von Oriane Lautel / Compagnie Petra Ichor / Etappe der Residenz in Form eines performierten Banketts.
Auf dem Menü stehen Fragmente der laufenden Kreation, die von drei Zirkusartistinnen verkörpert werden, Ton, Licht und Spezialeffekte sowie ein Beerdigungsbankett, das von Nana Casanova, der Chefin der Compagnie Petra Ichor, auf der Grundlage der Texte von Oriane Lautel zusammengestellt wird. Bringen Sie Ihre Geschmacksnerven, Augen und Ohren sowie Ihre süßen Worte mit, um sie dem Team zuzustecken, das auf Ihre Rückmeldungen zu Ihren Gefühlen gespannt ist. Empfohlen ab 14 Jahren, freie Teilnahme. Auf Reservierung.
Italiano :
Da Amour Chiennes a Amourt-lichen, un progetto scritto e diretto da Oriane Lautel / Compagnie Petra Ichor / Una residenza scenica sotto forma di banchetto performativo.
Nel menù: frammenti di creazione in corso, incarnati da 3 artisti di circo, suoni, luci ed effetti speciali, oltre a un banchetto funebre creato da Nana Casanova, responsabile della compagnia Petra Ichor, su testi di Oriane Lautel. Venite con le vostre papille gustative, i vostri occhi e le vostre orecchie, nonché con le vostre parole di saggezza da condividere con il team, che sarà lieto di ascoltare i vostri commenti. Consigliato a partire dai 14 anni, ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
De Amour Chiennes a Amourt-lichen, un proyecto escrito y dirigido por Oriane Lautel / Compagnie Petra Ichor / Un escenario de residencia en forma de banquete performativo.
En el menú: fragmentos de creación en curso, encarnados por 3 artistas de circo, sonido, luz y efectos especiales, así como un banquete funerario creado por Nana Casanova, responsable de la compañía Petra Ichor, a partir de textos de Oriane Lautel. Venga con sus papilas gustativas, sus ojos y sus oídos, así como con sus palabras de sabiduría para compartirlas con el equipo, que estará encantado de escuchar sus comentarios. Recomendado a partir de 14 años, entrada gratuita. Reserva previa.
L’événement Spectacle théâtral au Théâtre de Verdure Vagney a été mis à jour le 2025-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES